News (Noticias) from (desde) D.C.

Estimada comunidad:

Dear community:

Many members of our community complain because I do not make more Spanish videos.

Muchos miembros de nuestra comunidad se quejan (con razon) de que no hago suficientes videos en Español.

Yesterday I made this one, updating our Hispanic community about the work I purport to do in D.C.

Ayer hice este para actualizar a la comunidad hispana del trabajo que pretendo realizar en D.C.

To the people that have asked me: how do I convince my family that this program is real?

A la gente que me pregunta: cómo convenzo a mi familia de que este programa es real?

I tell them: send them links to the following symposiums by doctors and lawyers, attesting to its reality:

Professionals’ symposium on the program:

https://rumble.com/v4cy9qo-truth-be-told-targeted-individuals-symposium.html

Legal symposium on the targeting program:

https://rumble.com/v508xtq-the-legal-aspects-of-targeting-symposium.html

Medical doctors symposium on the targeting program:

https://rumble.com/v4p65wc-truth-be-told-targeted-doctors-symposium.html

A ellos les digo: enviales estoy links de simposios realizados con doctores y abogados, aseverando las evidencias de su realidad:

Simposio sobre el programa (en tres partes)

https://rumble.com/v5x3ar2-primero-de-tres-el-programa-targeted-individuals.html

https://rumble.com/v5x3bkn-segundo-de-tres-el-programa-targeted-individuals.html

https://rumble.com/v5x3cpw-tercero-de-tres-el-programa-targeted-individuals.html

Simposio de médicos (tres parties traducidas)

https://rumble.com/v5x34tq-primero-de-tres-symposio-de-medicos-sobre-programa-de-personas-acosadas.html

https://rumble.com/v5x35tk-segundo-de-tres-symposio-de-medicos-sobre-programa-de-personas-acosadas.html

https://rumble.com/v5x371q-tercero-de-tres-symposio-de-medicos-sobre-programa-de-personas-acosadas.html

I thank you for your support and count on your continued support to undertake this mission.

Les agradezco el apoyo que me han brindado y cuento con el mismo para hacer una realidad nuestra meta.

This is the link to our fundraising campaign: https://www.givesendgo.com/toledo

Este es el enlace para nuestra campaña de fondos: https://www.givesendgo.com/toledo

In this context, be on the lookout for the documentary by our advisory board member Dominic Halpin. Here’s a trailer of it: https://rumble.com/upload.php#:~:text=https%3A//rumble.com/v716al2%2Dtrailer%2Dfor%2Ddominic%2Dhalpins%2Ddocumentary%2Don%2Dtargeted%2Dindividuals.html

En este contexto, estén pendientes del documental producido por nuestra miembro de la junta consultiva, Dominic Halpin. Este es el enlace: https://rumble.com/upload.php#:~:text=https%3A//rumble.com/v716al2%2Dtrailer%2Dfor%2Ddominic%2Dhalpins%2Ddocumentary%2Don%2Dtargeted%2Dindividuals.html