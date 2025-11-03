News (Noticias) from (desde) D.C.

Estimada comunidad:
Dear community:
Many members of our community complain because I do not make more Spanish videos.
Muchos miembros de nuestra comunidad se quejan (con razon) de que no hago suficientes videos en Español.
Yesterday I made this one, updating our Hispanic community about the work I purport to do in D.C.
Ayer hice este para actualizar a la comunidad hispana del trabajo que pretendo realizar en D.C.
To the people that have asked me: how do I convince my family that this program is real?
A la gente que me pregunta: cómo convenzo a mi familia de que este programa es real?
I tell them: send them links to the following symposiums by doctors and lawyers, attesting to its reality:
Professionals’ symposium on the program:
https://rumble.com/v4cy9qo-truth-be-told-targeted-individuals-symposium.html
Legal symposium on the targeting program:
https://rumble.com/v508xtq-the-legal-aspects-of-targeting-symposium.html
Medical doctors symposium on the targeting program:
https://rumble.com/v4p65wc-truth-be-told-targeted-doctors-symposium.html
A ellos les digo: enviales estoy links de simposios realizados con doctores y abogados, aseverando las evidencias de su realidad:
Simposio sobre el programa (en tres partes)
https://rumble.com/v5x3ar2-primero-de-tres-el-programa-targeted-individuals.html
https://rumble.com/v5x3bkn-segundo-de-tres-el-programa-targeted-individuals.html
https://rumble.com/v5x3cpw-tercero-de-tres-el-programa-targeted-individuals.html
Simposio de médicos (tres parties traducidas)
https://rumble.com/v5x34tq-primero-de-tres-symposio-de-medicos-sobre-programa-de-personas-acosadas.html
https://rumble.com/v5x35tk-segundo-de-tres-symposio-de-medicos-sobre-programa-de-personas-acosadas.html
https://rumble.com/v5x371q-tercero-de-tres-symposio-de-medicos-sobre-programa-de-personas-acosadas.html
I thank you for your support and count on your continued support to undertake this mission.
Les agradezco el apoyo que me han brindado y cuento con el mismo para hacer una realidad nuestra meta.
This is the link to our fundraising campaign: https://www.givesendgo.com/toledo
Este es el enlace para nuestra campaña de fondos: https://www.givesendgo.com/toledo
In this context, be on the lookout for the documentary by our advisory board member Dominic Halpin. Here’s a trailer of it: https://rumble.com/upload.php#:~:text=https%3A//rumble.com/v716al2%2Dtrailer%2Dfor%2Ddominic%2Dhalpins%2Ddocumentary%2Don%2Dtargeted%2Dindividuals.html
En este contexto, estén pendientes del documental producido por nuestra miembro de la junta consultiva, Dominic Halpin. Este es el enlace: https://rumble.com/upload.php#:~:text=https%3A//rumble.com/v716al2%2Dtrailer%2Dfor%2Ddominic%2Dhalpins%2Ddocumentary%2Don%2Dtargeted%2Dindividuals.html